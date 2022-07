Abriu, esta quinta-feira, o Dona Maria Famalicão Beer Fest, evento que associa as mais reputadas cervejas artesanais à melhor Street Food, devidamente condimentadas com muita animação. Esta festa, que decorre até domingo, tem como palco a Praça da Cidadania, à entrada do Parque da Devesa, na cidade de Famalicão.

As primeiras horas do evento redundaram num enorme sucesso, com uma elevada afluência ao espaço, que deixou, desde já, os comerciantes presentes muito agradados.

A Festa da Cerveja é uma organização do Círculo de Cultura Famalicense (Cidade Hoje Rádio/Jornal/Televisão), com o apoio do Município famalicense, da Associação Comercial e Industrial, do Intermarchê, do Grupo Classe (responsável por toda a animação) entre outros parceiros e clientes que se juntam a este evento único e promotor da cidade de Famalicão, como fez questão de assinalar o presidente da Câmara Municipal que visitou o espaço ao princípio da noite desta quinta-feira.

Mário Passos desafiou os famalicenses a desfrutarem «deste ambiente festivo que apresenta uma grande variedade de cervejas artesanais e street food. É uma oportunidade única para o convívio coletivo e, por isso, felicito o Círculo de Cultura Famalicense por mais esta iniciativa que ajuda a projetar o concelho». O autarca visitou cada stand e confirmou «que está aqui muita gente de fora do concelho, pelo que o Dona Maria Famalicão Beer Fest tem esta característica de promover o território»

Depois do sucesso das duas primeiras edições, esperam-se milhares de pessoas na Praça da Cidadania para experimentarem cerveja artesanal, acompanhada pelos melhores petiscos.

Esta é a oportunidade perfeita para sair com a família, brindar com os amigos e celebrar o verão. Visite o espaço esta sexta-feira entre as 18 horas 01 horas; no sábado, abre às 12 e encerra, também, às 01 horas; no domingo, funciona das 12 às 20 horas.