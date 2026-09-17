A edição 2026-2027 do campeonato distrital da 1.ª divisão da AF Braga vai começar a 18 de outubro. A prova vai começar mais tarde do que é habitual, para permitir que os clubes ultimem as inscrições e aqueles que têm dívidas à associação possam regularizar 50 por cento das mesmas. O sorteio do campeonato deverá acontecer na próxima quarta-feira.

Do concelho de Famalicão foram aceites nesta competição o Brufense – um regresso após vários anos de ausência – Gondifelos, Mouquim, Ribeirão, Lousado, Delães, Fradelos, Louro, Ruivanense e UD Calendário.

A prova vai ser disputada por um total de 86 equipas, distribuídos por várias séries. Recorde-se que na época passada os conjuntos famalicenses estavam reunidos na série D.

Dos restantes campeonatos, a pró nacional joga este fim de semana a segunda jornada e a divisão de honra começa a 27 de setembro.