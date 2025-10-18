Sociedade

108 pessoas multadas por atirar cigarros para o chão

Desde o início do ano passado, foram registadas apenas 108 multas em todo o país por se deitarem beatas de cigarro para o chão, revela o Jornal de Notícias deste sábado.

A legislação, conhecida como “lei das beatas” e em vigor de forma plena desde setembro de 2020, prevê coimas que podem atingir os 250 euros. Também várias empresas foram autuadas por não disponibilizarem cinzeiros aos clientes ou trabalhadores.

Tanto associações ambientalistas como representantes do setor da restauração criticam a reduzida fiscalização, considerando que a lei continua a ser aplicada de forma muito limitada.

Tempo vira este domingo: Chuva regressa e temperatura desce quase 10 graus

Depois de vários dias de sol e calor fora de época, o tempo vai mudar já este domingo. A chuva regressa à região e as temperaturas vão cair quase 10 graus.

Este sábado ainda se mantém o céu nublado por nuvens altas e máximas a rondar os 28 graus, mas a partir de domingo a situação muda: são esperados aguaceiros intensos e vento moderado de sul, com as temperaturas a descerem para máximas de 19 graus.

A instabilidade vai continuar durante a próxima semana, com chuva diária até sexta-feira, e valores entre os 10 e os 20 graus. Só a partir de segunda-feira, dia 27, o tempo deverá melhorar, com céu pouco nublado e uma ligeira subida das temperaturas.

Famalicão: Aparatosa colisão faz três feridos em Gavião

Três pessoas ficaram feridas, na noite desta sexta-feira, na sequência de uma colisão entre duas viaturas, ocorrida na N14, em Gavião, Famalicão.

Para o socorro das vítimas foram acionados os B.V.Famalicenses, apoiados pela VMER local.

Os feridos foram encaminhados para o hospital de Famalicão, com ferimentos ligeiros.

Imagem: BVFamalicenses

Parlamento aprova proposta para proibir burca em espaços públicos

O projeto de lei do Chega que propõe a proibição do uso da burca em espaços públicos foi esta sexta-feira aprovado, na generalidade, pela Assembleia da República. A medida é justificada pelo partido com razões de segurança e pela defesa dos direitos das mulheres.

A iniciativa reuniu o apoio de Chega, PSD, Iniciativa Liberal e CDS-PP. PS, Bloco de Esquerda, PCP e Livre votaram contra, enquanto PAN e JPP abstiveram-se.

O PSD afirmou concordar com o princípio da proposta, mas considera que “o texto pode e deve ser melhorado em sede de especialidade”. Já a IL e o CDS-PP manifestaram total concordância com o objetivo de impedir a ocultação do rosto em espaços públicos, prevendo exceções em situações específicas.

Combustíveis: Gasóleo fica mais barato a partir de segunda-feira

A próxima semana vai arrancar com uma nova atualização do preço dos combustíveis.

De acordo com a imprensa especializada, o gasóleo tem margem para descer 1,5 cêntimos por litro. Já no caso da gasolina, estima-se que mantenha o mesmo valor da última semana.

Famalicão: Rebentamento de conduta de água na freguesia de Nine

A Junta de Freguesia de Nine alertou hoje para uma interrupção no abastecimento de água na zona de Coura, devido ao rebentamento da conduta principal.

Segundo a autarquia, os serviços técnicos já se encontram no local a proceder à reparação, estando a intervenção em curso para restabelecer o fornecimento o mais rapidamente possível.

Famalicão: Criança de 8 anos atropelada em Lousado

Uma criança com 8 anos foi atropelada, na manhã desta quarta-feira, em Lousado, Famalicão.

O acidente aconteceu cerca das 08h30, na Rua Cardeal Cerejeira, sendo que para o local foram acionados os B.V.Famalicão.

A vítima, com ferimentos considerados ligeiros, foi encaminhada para o Hospital de Famalicão.