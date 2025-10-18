108 pessoas multadas por atirar cigarros para o chão

Desde o início do ano passado, foram registadas apenas 108 multas em todo o país por se deitarem beatas de cigarro para o chão, revela o Jornal de Notícias deste sábado.

A legislação, conhecida como “lei das beatas” e em vigor de forma plena desde setembro de 2020, prevê coimas que podem atingir os 250 euros. Também várias empresas foram autuadas por não disponibilizarem cinzeiros aos clientes ou trabalhadores.

Tanto associações ambientalistas como representantes do setor da restauração criticam a reduzida fiscalização, considerando que a lei continua a ser aplicada de forma muito limitada.