13ª edição do Torneio Internacional de Xadrez Cidade de Famalicão decorre de 20 a 26 de julho

De 20 a 26 de julho, em terras famalicenses decorre a 13ª Edição do Torneio Internacional Cidade de Famalicão, integrando o Portugal Chess Tour 2025/2026. Uma organização do Clube de Xadrez A2D, com apoio da Federação Portuguesa de Xadrez e do Município de Famalicão.

Pela primeira vez, o Pavilhão Desportivo da Didáxis – Riba de Ave será palco das nove rondas da competição e esta edição conta com um reforço do prémio monetário estabelecido nos 6 mil euros.

Em simultâneo, apostando na formação, vai decorrer o III Estágio de Xadrez Torneio Internacional Cidade de Famalicão, orientado pelo Mestre Nacional Paulo Costa de forma a proporcionar momentos de partilha e aprendizagem aos jovens.

Na manhã de sábado, 25 de julho, realiza-se ainda o II Blitz Chess Open Peixoto Rodrigues, torneio de partidas rápidas válido para Elo FIDE.

O primeiro prazo de inscrição termina a 29 de junho e todas as informações sobre o torneio estão disponíveis em www.ticfxadrez.com