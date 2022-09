+ Educação é o projeto que a Junta de Freguesia de Vermoim tem em curso para que o novo letivo decorra «com renovada esperança».

O executivo liderado por Bruno Cunha vai oferecer a todos os alunos material escolar que foi solicitado pelos professores, «sendo que esta medida visa proporcionar que todos tenham acesso aos mesmos materiais».

Tendo a Educação como «um dos maiores projetos que temos pela frente», a autarquia local programou o regresso às atividades letivas de modo «a que todos se sentissem bem, em especial os nossos alunos, professores, educadores, assistentes e encarregados de educação».

Ainda no âmbito do projeto, será apresentado brevemente a toda a comunidade escolar o “Teatro nas Escolas”, aulas de teatro para os alunos do 1° ao 4° anos.