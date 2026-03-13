Concelho

“24 Horas para o Senhor” reúne fiéis em Famalicão

O Arciprestado de Vila Nova de Famalicão promove, esta sexta e sábado, a iniciativa “24 Horas para o Senhor”, um tempo especial de oração que terá lugar na Igreja Matriz Antiga de Famalicão.

O momento inicia-se esta sexta-feira, às 19h15, com a celebração da Eucaristia. No final da missa será exposto o Santíssimo Sacramento, dando início a um período de adoração contínua durante 24 horas, que se prolonga até às 18h00 deste sábado.

O encerramento contará com a Bênção do Santíssimo Sacramento, seguida da Eucaristia final. Ao longo deste tempo, os fiéis são convidados a passar pela igreja para um momento de oração e reflexão diante de Jesus na Eucaristia.

A organização deixa o convite a toda a comunidade para participar neste tempo especial de oração, integrado no período da Quaresma.

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Famalicão: Empresa famalicense oferece monitor de sinais vitais à pediatria do IPO

Foi entregue esta sexta-feira um monitor de sinais vitais na ala pediátrica do IPO do Porto, uma oferta da empresa famalicense Seraical que aceitou o desafio do ‘batman’ para ajudar quem mais precisa.

A empresa mostra-se disponível para continuar a apoiar o IPO com outros equipamentos necessários à promoção da saúde infantil.

Pequenos produtores “vitais” para a sustentabilidade de Famalicão, diz Mário Passos

A valorização da agricultura local esteve em destaque no 2.º encontro de cooperadores da Fagricoop, realizado na quinta-feira, em Vila Nova de Famalicão.

Durante a iniciativa, o presidente da autarquia, Mário Passos, sublinhou a importância dos pequenos produtores para a sustentabilidade do concelho e garantiu que o município continuará a apoiar a promoção da produção local.

O encontro serviu também para refletir sobre os desafios do setor. O presidente do conselho de administração da cooperativa, Manuel Figueiras, destacou a evolução e a crescente profissionalização da agricultura no concelho, defendendo que a cooperação com o município é essencial para assegurar o futuro da Fagricoop.

Segundo o responsável, o reforço destas parcerias poderá ter impacto positivo na economia local e incentivar o consumo de produtos de proximidade.

Jovem violinista famalicense selecionada para Orquestra de Jovens da União Europeia

A violinista Lara Azevedo, natural de Famalicão, foi escolhida como membro efetivo da Orquestra de Jovens da União Europeia, anunciou a Direção-Geral das Artes.

Entre os 25 músicos portugueses selecionados nas audições, cinco integram a orquestra como membros efetivos, enquanto os restantes ficam em reserva. Além de Lara Azevedo, foram escolhidos Nuno Coroado (contrabaixo), Mariana Santos (trompa), Bernardo Dias (fagote) e Matilda Mensink (violino).

A jovem iniciou a formação musical na Fundação Real Colégio e prosseguiu estudos no Centro Cultural Musical e na Escola Profissional Artística do Vale. Atualmente frequenta o 12.º ano no Conservatório de Música de Barcelos, onde estuda violino.

Em 2024 alcançou as meias-finais do Prémio Jovens Músicos e tem participado em vários projetos orquestrais, incluindo a Orquestra Jovem Portuguesa.

A Orquestra de Jovens da União Europeia, criada no Reino Unido, celebra este ano 50 anos e reúne jovens músicos de vários países europeus. Portugal integra o projeto desde 1986.

Famalicão: Mulher de 80 anos despista-se e embate em vários carros

Na manhã desta sexta-feira, uma mulher com cerca de 80 anos despistou-se na Rua Vasconcelos e Castro, na União de Freguesias de Antas e Abade de Vermoim, tendo embatido em vários carros que estariam estacionados.
O alerta surgiu por volta das 9h00 e para o local foram acionados os Bombeiros Voluntários de Famalicão que transportaram a vítima, com ferimentos ligeiros, para o hospital local.

Famalicão: Fogo em apartamento deixa moradores desalojados e uma pessoa ferida (Fradelos)

Uma pessoa ficou ferida, na sequência de um incêndio que deflagrou, na madrugada desta sexta-feira, em Fradelos, Vila Nova de Famalicão.

De acordo com os Bombeiros Voluntários de Famalicão, que foram acionados para o local, o alerta surgiu cerca da 01h15.

A única vítima sofreu ferimentos relacionados com a inalação de fumo. Relatam também os bombeiros que houve necessidade de realojar os moradores devido à falta de condições de habitabilidade.

Famalicão: Bombeiros acionados para incêndio em apartamento (Calendário)

Os Bombeiros Voluntários de Famalicão foram acionados, na noite desta quinta feira, para um incêndio num primeiro andar de um apartamento, na Rua Alberto Sampaio, em Calendário, Famalicão.

Desta ocorrência não há informação da existência de feridos, no entanto, quatro animais tiveram que ser resgatados.

A PSP foi acionada para o local.

 