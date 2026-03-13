“24 Horas para o Senhor” reúne fiéis em Famalicão

O Arciprestado de Vila Nova de Famalicão promove, esta sexta e sábado, a iniciativa “24 Horas para o Senhor”, um tempo especial de oração que terá lugar na Igreja Matriz Antiga de Famalicão.

O momento inicia-se esta sexta-feira, às 19h15, com a celebração da Eucaristia. No final da missa será exposto o Santíssimo Sacramento, dando início a um período de adoração contínua durante 24 horas, que se prolonga até às 18h00 deste sábado.

O encerramento contará com a Bênção do Santíssimo Sacramento, seguida da Eucaristia final. Ao longo deste tempo, os fiéis são convidados a passar pela igreja para um momento de oração e reflexão diante de Jesus na Eucaristia.

A organização deixa o convite a toda a comunidade para participar neste tempo especial de oração, integrado no período da Quaresma.