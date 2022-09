30 mil pessoas no primeiro fim de semana de Feira de Artesanato e Gastronomia de Famalicão

Sob o lema “Todos por Famalicão”, Eduardo Oliveira apresenta esta sexta-feira, dia 9 de setembro, a sua recandidatura à liderança da concelhia do PS, cujas eleições para os órgãos locais realizam-se no próximo dia 8 de outubro. A sessão está marcada para as 21 horas, na sede do PS, na Rua São João de Deus.

Tal como o Cidade Hoje avançou em primeira mão em julho, Eduardo Oliveira justifica a recandidatura com um trabalho de continuidade que diz ser necessário para chegar à liderança da Câmara Municipal. «O PS está hoje muito mais perto de reconquistar a Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão. Este trabalho não pode parar. Por isso sou candidato a um segundo mandato, tendo comigo o apoio de militantes socialistas de todas as freguesias», afirma, em comunicado.

Recorde-se que Eduardo Oliveira foi eleito presidente do PS a 1 de fevereiro de 2020. Em setembro de 2021 foi cabeça de lista do PS às eleições autárquicas e perdeu para o PSD/CDS (Mário Passos foi eleito); em março de 2022 foi eleito deputado à Assembleia da República, cargo que exerce juntamente com o de vereador na Câmara de Famalicão.

Apesar dos constrangimentos que diz ter sentido devido à covid 19, «que impediu o normal desenvolvimento do nosso trabalho político», Eduardo Oliveira sublinha que «temos hoje em Famalicão um PS mais forte e mais ativo, com mais conhecimento, mais experiência e maior representação política na Câmara Municipal, na Assembleia Municipal e nas Assembleias de Freguesia». Acrescenta que aumentaram o número de militantes, criaram grupos de trabalho em todas as freguesias, trouxeram dirigentes nacionais do PS a Vila Nova de Famalicão, apostaram na formação política dos seus autarcas e candidatos a autarcas «e investiram em obras de modernização que tornaram a sede do PS mais acolhedora e funcional».

Em nota à imprensa, Eduardo Oliveira diz que conta com o apoio de militantes socialistas de todas as freguesias. «São cidadãs e cidadãos preocupados com o futuro da nossa comunidade que não se resignam e dão o melhor de si à comunidade, para que todos os famalicenses e aqueles que escolhem Vila Nova de Famalicão para viver possam desenvolver aqui o seu projeto de vida», sublinha.