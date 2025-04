4.º Passeio de Motas Antigas em Nine acontece a 26 de abril

O Moto Clube de Nine organiza no próximo dia 26 de abril de 2025 o seu já tradicional Passeio de Motas Antigas. A concentração será às 09h00 na sede do clube, seguindo em direção à Barca do Lago, em Esposende, com regresso à sede para entrega de prémios e sorteio — incluindo um presunto!

As inscrições estão abertas: 10€ para sócios e 20€ para não sócios, com direito a reforço, almoço e lembrança. Haverá ainda prémios para a mota mais antiga e o melhor restauro.

Mais informações e inscrições através do número 932 748 810.