500 mil pessoas já atualizaram conta bancária para receber 125 euros de ajuda do governo

Um homem sequestrou esta terça-feira, durante duas horas, a mulher e as duas filhas menores em casa em Figueiredo, concelho de Amares, mas acabou por se entregar às autoridades, disse fonte da GNR.

Segundo a fonte, o homem estava munido de uma faca e ameaçava de morte a mulher e as filhas.

O sequestro durou entre as 07:00 e as 09:00, hora a que o suspeito se entregou, após conversa com uma psicóloga do INEM. Ainda segundo a GNR, o homem sofre de perturbações do foro mental, pelo que foi transportado ao hospital, sob detenção, para tratamento.

Do incidente, não resultaram quaisquer feridos. Para o local, foram mobilizados os meios habituais para uma intervenção tático-policial