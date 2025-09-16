5ª edição do Encontro ‘De Famalicão para o mundo’ acontece nos dias 19 e 20 de setembro

Os 150 anos da Linha do Minho e da chegada do comboio a Vila Nova de Famalicão dão o mote para a 5ª edição do Encontro ‘De Famalicão Para o Mundo’, que vai acontecer os dias 19 e 20 de setembro, no Museu Nacional Ferroviário – Núcleo de Lousado.

A iniciativa, dirigida a professores, mas também ao público em geral, promove a educação patrimonial, a preservação da memória ferroviária e o envolvimento das comunidades.

O Encontro ‘De Famalicão para o Mundo … de comboio há 150 anos!’ é organizado pelo Município de Famalicão, no âmbito do programa educativo e cultural ‘De Famalicão Para o Mundo’, em articulação e parceria com o CITCEM/FLUP, IHC-NOVA da FCSH, Universidade de Paris 8, a APH e o CFAEVNF. A edição deste ano conta ainda com o apoio do Museu Nacional Ferroviário.

A iniciativa está acreditada pelo Centro de Formação de Associação de Escolas de Vila Nova de Famalicão e vai contar com a presença de representantes de instituições nacionais ligadas ao setor ferroviário, bem como de investigadores de universidades portuguesas.

A participação é gratuita, mas sujeita a inscrição, até dia 17 de setembro.

O programa completo e o link para o formulário de inscrição estão disponíveis aqui .