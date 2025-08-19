60 artesãos e 35 produtores marcam presença na 40ª Feira de Artesanato e Gastronomia

De 29 de agosto a 7 de setembro, Vila Nova de Famalicão recebe a 40ª Feira de Artesanato e Gastronomia, um dos eventos mais emblemáticos do concelho.

Na Praça Mouzinho de Albuquerque vão estar cerca de 60 artesãos e 35 produtores gastronómicos, além de stands de restauração. Do pão de Ovar à ginjinha, passando pela cerâmica, tapeçaria e cestaria, não faltam motivos para visitar.

O certame junta tradição e inovação, com nomes já conhecidos, como o artesão famalicense Luís Lima, e estreias, como Pedro Macedo, de Barcelos.

O programa inclui concertos de artistas locais e atuações de D.A.M.A. (2 de setembro), Dillaz (5) e Quim Barreiros (6).

A entrada é gratuita e o recinto funciona todos os dias, com horários alargados ao fim de semana. O encerramento está marcado para 7 de setembro, às 22h30.