85% dos poços e furos particulares em Santo Tirso e Trofa estão contaminados

“O envelhecimento ativo e com qualidade de vida é uma realidade em Famalicão”. As palavras são do Presidente da Câmara Municipal, Mário Passos, e a prova são as centenas de avós e netos que estiveram ontem no recinto do Santuário da Nossa Senhora do Carmo, em Lemenhe, num mega convívio onde não faltou música, desporto, e boa disposição.

“Queremos garantir que os seniores tenham um percurso de vida com muita dignidade, muita qualidade, muito bem-estar, muito entusiasmo e muitos sonhos. Porque a idade não é sinónimo de estagnação, muito pelo contrário, os nossos seniores e os nossos avós, ainda têm muito para dar à nossa comunidade”, referiu o edil durante o encontro.

O Dia dos Avós é anualmente celebrado a 26 de julho, e em Famalicão foi assinalado com uma festa comunitária que juntou avós, filhos e netos em Lemenhe.

A iniciativa começou com uma eucaristia em formato de missa campal, seguida de um sarau desportivo protagonizado pelos seniores do programa municipal “Mais e Melhores Anos”. A parte da tarde teve animação musical pela voz do artista famalicense Costinha, que pôs toda a gente a dançar, e houve o tradicional corte e partilha do bolo comemorativo da data.