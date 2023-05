A duas jornadas do final da Liga BPI, Famalicão tenta consolidar quarto lugar

Famalicão: Jornadas políticas do Chega para debater a “Democracia no séc. XXI”

A Comissão Política Concelhia do Partido Chega organiza a 6.ª Edição das Jornadas Políticas, marcada para o dia 19 de maio, pelas 21h30, no auditório da União de Freguesias de Famalicão e Calendário.

O tema é a “Democracia no séc. XXI”, e será debatido por Joaquim Jorge, também conhecido por Jota Jota. Joaquim Jorge é independente, não estando filiado em nenhum partido. Estudou no Colégio Brotero, liceu António Nobre e licenciou-se em Biologia pela F C U P. Fundou o Clube dos Pensadores «que se tornou um “open mind” e uma imagem de marca na democracia participativa em Portugal», refere a CP do Chega. Escreve para o Notícias ao Minuto e para o Jornal Record e os seus textos vão sendo publicados no JN, DN e Jornal I; foi Membro do Conselho Estratégico da U. Lusófona do Porto; e publicou vários livros, entre eles Clube dos Pensadores, Notas da Covid e Crítica Social.

Segundo Pedro Alves, presidente da CPC do Partido CHEGA de Vila Nova de Famalicão, o objetivo das palestras é promover o espírito crítico entre os militantes e simpatizantes do partido. A entrada é gratuita. Mais informações e inscrições na página do facebook ou pelo email cpcchegafamalicao@sapo.pt.