Sociedade

A hora devia ter mudado? Comissão Europeia prepara estudo para acabar com a mudança

Na madrugada deste domingo, 29 de março, os relógios foram adiantados uma hora, assinalando o início do horário de verão. A tradicional mudança volta, no entanto, a estar no centro do debate na União Europeia.

A Comissão Europeia prepara-se para apresentar um novo estudo que poderá relançar a discussão sobre o fim da alteração sazonal da hora entre inverno e verão. A conclusão do relatório está prevista até ao final de 2026.

O tema não é novo. Em 2018, Bruxelas já tinha proposto acabar com esta prática, mas a falta de consenso entre os Estados-membros acabou por bloquear a decisão. Agora, o objetivo passa por encontrar uma solução coordenada entre os países europeus.

Para avançar, será necessário que o Conselho da União Europeia retome o tema. A presidência rotativa, atualmente nas mãos do Chipre até junho, admite promover o debate assim que o estudo estiver concluído.

A mudança da hora tem mais de um século. Foi aplicada pela primeira vez em 1916, durante a Primeira Guerra Mundial, com o objetivo de poupar energia. Hoje, continua a dividir opiniões.

Se por um lado há quem defenda benefícios na redução do consumo energético, por outro há estudos que apontam impactos negativos na saúde. A discussão inclui ainda a possibilidade de adotar um horário fixo ao longo de todo o ano.

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Atualização: Afinal gasóleo vai voltar a ficar mais caro a partir da meia-noite

Contrariando as previsões iniciais, que davam conta de uma descida do preço dos combustíveis, o gasóleo vai ficar mais caro, já a partir da meia-noite.

De acordo com as últimas atualizações, o gasóleo deverá subir um cêntimo por litro.

No caso da gasolina mantém-se a previsão de descida, também na ordem de um cêntimo por litro.

Presidente da República: “Combustíveis sobem rápido como um foguetão e descem lentamente como uma pena”

O Presidente da República destacou a subida dos preços dos combustíveis como uma das principais preocupações atuais e sublinhou o impacto direto nos orçamentos das famílias.

À margem da Cerimónia de Apresentação das Forças Armadas, em Santarém, António José Seguro revelou que acompanhou de perto a evolução dos preços e que realizou reuniões com a Autoridade da Concorrência e com o regulador do setor energético para avaliar a situação.

Apesar de uma ligeira descida recente num dos combustíveis, o chefe de Estado alertou para a instabilidade do mercado. “Há muitas vezes uma subida como um foguetão e uma descida muito lenta, como uma pena”, afirmou.

O Presidente acrescentou que esta volatilidade penaliza sobretudo as famílias mais vulneráveis e defendeu a necessidade de manter uma vigilância apertada sobre o setor.

Hoje é noite de apagão em Famalicão

Hoje, 28 de março, o Município de Vila Nova de Famalicão associa-se novamente ao apelo global da World Wildlife Fund, que convida cidadãos de todo o mundo a desligarem as luzes de casas e monumentos como forma de alerta para as alterações climáticas.

Entre as 20h30 e as 21h30, os Paços do Concelho vão ficar às escuras, assinalando este momento simbólico. Para além disso, a autarquia lança o desafio à população para participar numa experiência diferente: pedalar no escuro e, através da energia gerada por dínamos instalados em bicicletas, iluminar uma maquete tridimensional com vários edifícios e monumentos do concelho, patente no edifício municipal. A iniciativa conta com a colaboração do Ginásio Eugénios.

A edição deste ano é ainda especial por marcar o 20.º aniversário da Hora do Planeta, reconhecida como a maior mobilização mundial em prol da ação climática e da preservação da natureza.

Famalicão: Motociclista ferido em despiste na freguesia de Telhado

Um motociclista, com 31 anos, ficou ferido na sequência do despiste da mota onde seguia, em Telhado, Famalicão.

O acidente aconteceu cerca das 07h00, na Rua do Fulão, sendo que para o socorro foram acionados os B.V.Famalicenses, apoiados mais tarde pela GNR.

A vítima, com ferimentos ligeiros, foi encaminhada para o hospital de Famalicão.

Não esqueça: A hora muda esta noite

Na madrugada deste domingo, Portugal continental e as regiões autónomas da Madeira e dos Açores entram no horário de verão, com os relógios a avançarem uma hora.

No continente e na Madeira, a mudança faz-se à 01:00, passando para as 02:00. Nos Açores, ocorre à meia-noite, quando passa a ser 01:00.

O horário de inverno regressa a 25 de outubro, conforme o regime definido por uma diretiva europeia que regula estas alterações duas vezes por ano.

Uma boa notícia: Buzinou-se por um bom motivo em Famalicão

Famalicão foi palco de um momento pouco habitual, mas carregado de emoção e significado. Ao longo de várias ruas da cidade, o som de buzinas fez-se ouvir, não por impaciência no trânsito, mas por uma causa que tocou quem assistiu.

Um automóvel percorreu a cidade com uma faixa: “Fiz a minha última radioterapia, buzinem”. O convite não passou despercebido e rapidamente vários condutores responderam, transformando o habitual ruído urbano numa verdadeira manifestação de apoio e celebração.

O carro seguia acompanhado por outros veículos, decorados com balões, criando uma pequena caravana festiva que chamou a atenção de quem passava.

Mesmo sem se conhecer a protagonista desta história, fica o desejo sincero de que esta conquista marque o início de uma nova etapa, mais leve e feliz. Que daqui em diante tudo corra pelo melhor, e que nunca faltem motivos para voltar a ouvir buzinas, mas sempre por boas razões.