A MCT Technic torna-se patrocinadora da equipa masculina de basquetebol do Galatasaray

A MCT Technic, o primeiro produtor mundial de sensores de NOx ecológicos, assinou um contrato como patrocinador oficial da equipa masculina de basquetebol do Galatasaray para as épocas de 2025/2026 e 2026/2027.

O clube desportivo Galatasaray, a principal instituição desportiva da Turquia e uma das marcas mais reconhecidas do país a nível mundial, assinou um acordo com a MCT Technic para o patrocínio da equipa masculina de basquetebol para as épocas de 2025/2026 e 2026/2027. Depois de ter sido o patrocinador apresentado na parte de trás das camisolas da equipa na época passada, a MCT Technic alargou agora a parceria, tornando-se o patrocinador oficial da equipa. A equipa irá competir com o nome “Galatasaray MCT Technic” na próxima época.

A MCT Technic, que desenvolve soluções ecológicas através de capacidades de engenharia, pretende integrar a sua visão orientada para a sustentabilidade nos setores automóvel e de mobilidade com o poder de união do desporto. Através desta parceria com o Galatasaray, a empresa reforça o seu compromisso tanto com a inovação como com o impacto social.

Furkan Yılmaz, presidente do conselho de administração da MCT Technic, salientou a importância da parceria: “O que começou como um patrocínio apresentado na parte de trás das camisolas no ano passado, transformou-se num novo capítulo, no qual partilhamos o nome do Galatasaray. Esta parceria representa um marco significativo tanto para a nossa marca como para a engenharia turca como um todo.”

Hacı Yılmaz, fundador da MCT Technic, declarou: “Criámos uma marca tecnológica centrada na I&D há vários anos. O facto de estarmos hoje associados a uma instituição tão prestigiada como o Galatasaray revela que estamos no caminho certo. Temos orgulho em aproximar os mundos do desporto e da tecnologia.”