Já está em vigor a lei que proíbe ocultar o rosto em espaços públicos. Quem violar as novas regras pode pagar até 3 mil euros, embora existam várias exceções previstas no diploma.

A Lei n.º 58/2026 aplica-se às vias públicas e a locais abertos ao público, incluindo espaços onde são prestados serviços acessíveis aos cidadãos.

A ocultação do rosto é permitida em situações específicas, nomeadamente por motivos de saúde, profissionais, artísticos, publicitários, de segurança ou devido às condições climatéricas. A lei também exclui aeronaves, instalações diplomáticas e consulares, locais de culto e outros espaços sagrados.

Quem obrigar outra pessoa a esconder o rosto pode ser condenado a até dois anos de prisão ou a uma multa até 240 dias. Quando a vítima é menor, a pena é agravada em um terço.

A fiscalização cabe às forças de segurança. A nova legislação nasceu de um projeto apresentado pelo Chega, que defendeu a proibição do uso de burca em Portugal.