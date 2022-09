A partir de segunda-feira: Gasóleo sobe 4 cênt. por litro e gasolina também fica mais cara

O Jornal i desta sexta-feira faz manchete com os relatos de abusos sexuais de menores na vila de Joane, em Famalicão.

De acordo a publicação, e após uma reportagem do Nascer do Sol neste mês de setembro, várias pessoas utilizaram as redes sociais para denunciar episódios de abusos, que terão sido levados a cabo pelo padre Fernando Sousa e Silva ao longo de décadas.

A investigação do jornal refere que os crimes, que terão ocorrido no confessionário, chegaram a ser denunciados ao arcebispo de Braga, D. Jorge Ortiga, entre 1999 e 2002.

Alguns dos relatos já foram comunicados à Comissão Independente para o Estudo dos Abusos de Menores na Igreja, criada pela Conferência Episcopal Portuguesa.