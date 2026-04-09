A partir desta sexta: Bebidas em garrafa e lata aumentam 10 cêntimos para incentivar a reciclagem

Portugal estreia esta sexta-feira o sistema “Volta”, que permite devolver embalagens de bebidas e recuperar 10 cêntimos por unidade. A medida integra o Sistema de Depósito e Reembolso (SDR) e é vista pelo Governo como um passo importante na área ambiental.

As máquinas, espalhadas pelo país, aceitam garrafas de plástico e latas até três litros, desde que tenham o símbolo próprio, estejam vazias e intactas. Em troca, o consumidor recebe um vale convertível em dinheiro ou descontos.

Numa fase inicial, nem todas as embalagens serão elegíveis, já que algumas ainda não incluem o novo símbolo. O objetivo é aumentar a reciclagem e reduzir resíduos, podendo atingir taxas de recolha na ordem dos 90% nos próximos anos.