A partir desta sexta-feira e até domingo: Festa do Senhor em Arnoso Santa Maria

Este fim de semana em Famalicão: Praça recebe festa do Melão Casca de Carvalho e do Vinho Verde

«Verde Melão» é o nome da iniciativa que celebra dois emblemáticos produtos da região: o vinho verde e o melão casca de carvalho. De 19 a 21 de agosto, a Praça – Mercado Municipal de Famalicão recebe perto de uma dezena de produtores, numa festa que inclui um dia dedicado ao emigrante famalicense.

Promovido pelo Município de Famalicão, «Verde Melão» conta com a presença de três produtores de melão casca de carvalho do concelho – Aires Mesquita, Augusto Martins e Joaquim Gonçalves -, um produto de características únicas muito dependente das condições climatéricas e da existência de um microclima favorável que só existe entre o Minho e Douro Litoral.

O certame contará ainda com três produtores de vinho – Casa Agrícola de Compostela, Vinhos Castro e Frutivinhos -, bem como produtores de fumeiro – Fumeiro do Fernando, Fumeiro Rosa Mendes e Talho Divino Salvador – do concelho.

Para além da venda e degustação dos produtos típicos da região, a iniciativa prevê ainda a realização do showcooking «Ideias de utilização do melão casca de carvalho e harmonizações», a cargo do Chef residente da Praça, Álvaro Costa, no sábado, dia 20, a partir das 16h00.

O segundo dia do certame é dedicado à comunidade emigrante que por esta altura do ano está de regresso às origens e com muita vontade de voltar a saborear os produtos da terra. A Festa do Emigrante acontece no sábado à tarde, com um momento de boas-vindas e sessão de networking.

Também não vai faltar animação musical no «Verde Melão», com o concerto de Maria do Sameiro, no dia 19, e de Costinha, no dia 21, ambos com início pelas 18h00, e DJ Sets nos dias 19 e 20 de agosto, a partir das 21h00.

Potenciar e valorizar os produtos tradicionais do concelho e da região junto dos famalicenses e da comunidade emigrante é o grande objetivo da iniciativa «Verde Melão», promovido pelos pelouros do Turismo e Relações Internacionais do Município de Vila Nova de Famalicão.

Mais informações e toda a programação em www.famalicao.pt .