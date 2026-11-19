O Pavilhão Multiusos de Arnoso Santa Maria recebe, no sábado, 21 de novembro, a comédia “A Pior Aldeia de Portugal”, numa sessão marcada para as 21h30. A entrada é livre.

O espetáculo é apresentado pelo NUTEACV, o Núcleo de Teatro da Associação Cultural de Vermoim, com encenação de Catarina Gomes. O texto é da autoria de Jean-Pierre Martinez.

A peça integra o ciclo Teatro n’Aldeia, que decorre de 13 de setembro a 22 de novembro, com entrada livre em todas as sessões, e que leva o teatro a vários pontos do concelho. A iniciativa é da Câmara Municipal de Famalicão.

Esta sessão conta com o apoio da Junta da União de Freguesias de Arnoso Santa Maria, Arnoso Santa Eulália e Sezures.