O auditório da Associação Empresarial do Baixo Ave encheu para ouvir os eurodeputados Sérgio Humberto e Paulo Cunha falarem sobre a “União Europeia pelos olhos de quem a vive”. Uma organização da Juventude Social Democrata da Trofa (JSD Trofa).

Os eurodeputados partilharam as suas perspetivas sobre os desafios atuais da União Europeia, o papel de Portugal nas instituições europeias e as oportunidades que o projeto europeu representa para os jovens. A conversa foi moderada por Eduardo Ribeiro.

Por causa da adesão à iniciativa, a JSD acredita ter atingido os objetivos de aproximar os jovens da política europeia, incentivar a participação cívica, o debate de ideias e o envolvimento das novas gerações na construção do futuro da União Europeia.