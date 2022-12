A28: Um morto e três encarcerados em colisão entre dois automóveis

É já no próximo dia 13 de dezembro que se realizará a 2ª edição do workshop, online e completamente gratuito, que visa apoiar e sensibilizar todos aqueles que neste Inverno, dado as constantes oscilações dos preços da energia ou à grave crise energética vivida a nível mundial, pretendem diminuir o seu consumo de energia. De entre os vários tópicos a abordar, destacámos as formas de como assegurar um consumo eficiente e mais económico em sua casa, como comprar a energia mais barata desmistificando a “eficiência económica vs eficiência energética” e como saber qual o equipamento ideal para a sua casa, de acordo com as suas necessidades.

“Poupar energia é sinónimo de poupar dinheiro e o ambiente”! Esta é a frase que mais se destacou na primeira edição do workshop, onde foram alcançadas mais de 240 pessoas, que ao vivo e no conforto de sua casa, assistiram à apresentação e esclareceram as suas dúvidas com João Casimiro, especialista experiente na área com formação em Engenharia e Gestão Industrial, acumula experiência prática no setor da térmica de edifícios e na produção de águas quentes, desde há mais de 20 anos! Com uma presença regular em eventos internacionais, agrega conhecimento proveniente das melhores práticas do setor e de diferentes realidades socioeconómicas.

