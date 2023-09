O trânsito na A3, no nó da Cruz, em Vila Nova de Famalicão, encontra-se interrompido desde as 20:13, no sentido norte-sul, devido a um incêndio que envolveu um camião.

A interrupção está relacionada com um incêndio que ocorreu por volta das 12:30 num camião que transportava papel. Após a extinção do incêndio, foi necessário mobilizar uma grua para o local, o que resultou na subsequente paralisação do tráfego.

De acordo com a Brisa, citada pelo O Minho, os condutores podem entrar na A3 a partir da acesso em Famalicão.