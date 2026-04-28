Abertas candidaturas para a VIII edição do Estágio da Jovem Orquestra de Famalicão

Estão abertas as candidaturas para a oitava edição da Jovem Orquestra de Famalicão (JOF). As inscrições decorrem até ao dia 15 de maio e destinam-se a jovens instrumentistas oriundos do concelho e/ou com formação pré-universitária em Vila Nova de Famalicão. Os participantes poderão beneficiar de um prémio de participação até 550 euros.

No total, estão disponíveis 87 vagas, sendo distribuídas pelos instrumentos de cordas (26 violinos, 10 violas, 8 violoncelos e 6 contrabaixos), sopro (4 flautas, 4 oboés, 4 clarinetes, 4 fagotes, 6 trompas, 4 trompetes, 2 trombones tenor, 1 trombone baixo, e 1 tuba), 1 harpa) e ainda 6 vagas para percussão.

À semelhança das edições anteriores, a iniciativa volta a contar com a direção artística do maestro José Eduardo Gomes e tem também como solista convidado, Luís Magalhães.

O estágio de orquestra sinfónica de curta duração, promovido pela Câmara Municipal de Famalicão, vai decorrer entre os dias 31 de agosto e 5 de setembro. Incluirá ensaios de orquestra na Casa das Artes de Famalicão e na Casa da Música do Porto, culminando com dois concertos, agendados para os dias 4 de setembro, na Sala Suggia da Casa da Música, e no dia 5 de setembro, no grande auditório da Casa das Artes.

Esta iniciativa tem por objetivos valorizar jovens músicos, na vertente formativa e artística; reforçar o diálogo intercultural entre o concelho e jovens músicos que prosseguem estudos ou carreiras em Portugal e no estrangeiro; criar novos públicos e aproximar também a comunidade local da música clássica, em particular do repertório orquestral.

Famalicão possui o CCM – Centro de Cultura Musical, ArtEduca – Conservatório de Música de Vila Nova de Famalicão e ARTAVE – Escola Profissional Artística do Vale do Ave.

As inscrições e mais informações devem ser feitas consultadas em www.famalicao.pt