Academia de Santo Tirso vence Campeonato Nacional Defesa Pessoal de Rua, Policial e Militar Alex Ryu Jitsu

A academia Alex Ryu Jitsu de Santo Tirso conquistou, no passado sábado, o título nacional de Defesa Pessoal de Rua, Policial e Militar. No Campeonato Nacional, as academias de Vizela e de Vermoim ocuparam os restantes lugares do pódio.

A competição teve lugar no complexo desportivo EB Conde Arnoso, em Arnoso Santa Maria, numa organização da Federação Portuguesa de Alex Ryu Jitsu que contou com a participação das equipas de todos os escalões das academias deste estilo de artes marciais, nas vertentes de defesa pessoal de rua, policial e militar, num total de mais de 120 praticantes.

Individualmente, sagraram-se campeões os seguintes atletas: 9-10 anos – Rui Oliveira, academia Alex Ryu Jitsu Ribeirão; 11-13 anos – Soraia Morais, academia Alex Ryu Jitsu Pousada de Saramagos e Gustavo Santos, academia Alex Ryu Jitsu Santo Tirso; 14-17 anos – Luana Costa e Santiago Sousa, ambos da academia Alex Ryu Jitsu Vermoim; +18 anos – Fábio Azevedo, academia Alex Ryu Jitsu Famalicão

No decurso da competição, sempre com elevado nível técnico, foram demonstradas várias técnicas de defesa pessoal, contra-ataques de mão nua ou com armas brancas e de fogo.

A homologação dos títulos e da prova foi feita pela Federação Portuguesa de Alex Ryu Jitsu através de certificados, representada pelo Mestre Geral e fundador do estilo Alex Ryu Jitsu, Mestre Alexandre Carvalho (10º Dan). A organização esteve a cargo da equipa das academias de Arnoso Santa Maria e Landim, lideradas pelo Mestre Alcides Ribeiro.

 

Famalicão: António Zambujo abre festival Soul de Inverno na Casa das Artes

O festival Soul de Inverno regressa, esta quinta-feira, à Casa das Artes. Na quarta edição, realce para o concerto de António Zambujo, logo no primeiro dia. Zambujo, um dos intérpretes mais carismáticos da música portuguesa, inaugura o festival com um concerto que é um convite à contemplação, à poesia e à simplicidade das canções que falam diretamente ao coração.

No segundo dia, sexta-feira, pode ouvir Israel Fernández e Ricardo Ribeiro, numa viagem entre o fado e o flamenco. O espanhol Israel Fernández, uma das grandes vozes do flamenco contemporâneo, partilha a noite com Ricardo Ribeiro, referência maior do fado; um duplo momento de intensidade e autenticidade, num diálogo emocional entre Lisboa e Andaluzia, onde cada nota parece nascer da mesma saudade.

O festival termina no próximo sábado com as atuações de Tomatito e Cainã Cavalcante, dois virtuosos da guitarra que representam, cada um à sua maneira, o poder universal da música. Entre o fogo do flamenco e a suavidade da alma brasileira, o som das cordas promete uma conversa entre continentes.

Durante três dias, o festival volta a iluminar o outono com a alma quente da música de Portugal, Espanha e Brasil, num diálogo que transcende fronteiras.

Os concertos são todos às 21h30.

Famalicão: 365 Running Project vence Castanha Trail

A equipa 365 Running Project somou 11 pódios individuais e dois coletivos na 3.ª edição da Castanha Trail, nos trilhos de Brufe, desafiando as duras condições climatéricas, que foram um obstáculo adicional, mas também um fator extra de beleza singular do percurso, uma organização da Associação Bicicletas Temos Todos – Brufe BTT.

No coletivo, a equipa masculina terminou no primeiro lugar e a equipa feminina conquistou o 2º lugar. Na vertente individual, Luís Gonzaga conquista o 1.º lugar da geral e também o 1.º lugar do escalão M35, com o tempo de 1h08min; Zé Luís garantiu o 3.º lugar da geral e o 2.º no escalão sénior, com o tempo de 1h11min, seguido pelo seu colega, apenas a 1 segundo, Marko Santos, que alcança a 4ª posição da geral e a 2ª no escalão que representa, M35. Zé Silva ficou em 5.º lugar da geral e 3.º do escalão Sénior, com um tempo de 1h12min, enquanto Renato Oliveira alcançou a 6ª posição da geral e o 1.º lugar no escalão M40, completando a prova em 1h15min.

Na equipa feminina, Ana Freitas garantiu o 3.º lugar da geral e o 1.º lugar do escalão F50, com um tempo de 1h26min; Sandra Castro alcançou a 1ª posição do escalão F35, completando a prova em 1h31min; Ana Carneiro conquistou o 2.º lugar do escalão F50, com 1h55min.

Além dos atletas que subiram ao pódio, outros membros da equipa também desempenharam um papel crucial nos resultados. Erick Araújo, Tiago Oliveira, Pedro Silva, José Rodrigues, Sara Machado e Miguel Silva contribuíram com o seu esforço, dedicação e apoio à equipa, ajudando a garantir o sucesso coletivo da 365 Running Project.

Famalicão: Concurso de fotografia de Natal em Pedome

“Memórias e Tradições de Natal” é o tema do concurso de fotografia promovido pela Junta de Freguesia de Pedome que convida a comunidade a partilhar os momentos, os rostos e as tradições que fazem parte da magia natalícia. «Mostra-nos o que torna o teu Natal especial — as luzes, o presépio, a mesa em família ou aquele gesto que nunca se esquece», desafia a autarquia local.

A participação neste concurso termina a 10 de dezembro e as fotografias devem ser enviadas para junta-pedome@sapo.pt

A fotografia mais votada será utilizada para o postal de Natal desta autarquia

O júri é composto por um representante das associações e movimentos religiosos da freguesia.

Famalicão: Alunos da Didáxis participaram na Web Summit

Alunos da Didáxis, das áreas de Ciências e Tecnologias e Ciências Socioeconómicas, visitaram a Web Summit 2025, que decorreu em Lisboa. Viajaram acompanhados pelos professores Paula Carvalho e Francisco Carvalho, para mergulhar no universo da inovação, tecnologia e empreendedorismo.

Esta viagem dos estudantes foi uma oportunidade de contactar de perto com as mais recentes tendências tecnológicas, empresariais e sociais.

«Foi um dia repleto de inspiração, aprendizagem e novas ideias, com palestras e experiências enriquecedoras que reforçaram a ligação entre o que se aprende em sala de aula e o mundo real da ciência, tecnologia e economia», descrevem. «Uma experiência que nos mostrou o futuro… hoje!», acrescenta.

Famalicão: Feirinha de Outono na Escola Nuno Simões

A Associação de Pais da EB 1,2 Nuno Simões, em Calendário, realiza esta quinta-feira, uma Feirinha de Outono para angariação de fundos. A iniciativa decorre entre as 8 e as 18h30 e promete um dia de convívio, acompanhado de sabores tradicionais, como doces caseiros, bolos e café. Também pode para levar legumes e frutas.

Toda a verba angariada será utilizada em atividades e projetos que beneficiam diretamente as crianças.

Famalicão: Nuno Costa “navega” para a vitória em Espanha

O famalicense Nuno Costa, navegador de ralis e todo-o-terreno, alcançou este fim de semana um excelente resultado no Rallysprint de Aceituna y lo Higo, em Guareña, Espanha. Em dupla com o piloto espanhol Pantaleon Rubio, aos comandos de um CanAm Maverick R, garantiu a vitória na Classe Buggy e o segundo lugar da geral.

Sobre este desempenho, Nuno Costa refere que «foi um fim de semana perfeito e mais um passo importante na evolução como navegador, ainda por cima sendo a minha primeira prova em Espanha».

O piloto Pantaleon Rubio, que está a poucos pontos de conquistar o título de campeão na Classe Buggy, notou que foi uma corrida rápida «e exigente, com um ritmo muito forte. Esta vitória dá-nos motivação extra para a última prova do campeonato, em Jerez de los Caballeros».