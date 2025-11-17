Academia de Santo Tirso vence Campeonato Nacional Defesa Pessoal de Rua, Policial e Militar Alex Ryu Jitsu

A academia Alex Ryu Jitsu de Santo Tirso conquistou, no passado sábado, o título nacional de Defesa Pessoal de Rua, Policial e Militar. No Campeonato Nacional, as academias de Vizela e de Vermoim ocuparam os restantes lugares do pódio.

A competição teve lugar no complexo desportivo EB Conde Arnoso, em Arnoso Santa Maria, numa organização da Federação Portuguesa de Alex Ryu Jitsu que contou com a participação das equipas de todos os escalões das academias deste estilo de artes marciais, nas vertentes de defesa pessoal de rua, policial e militar, num total de mais de 120 praticantes.

Individualmente, sagraram-se campeões os seguintes atletas: 9-10 anos – Rui Oliveira, academia Alex Ryu Jitsu Ribeirão; 11-13 anos – Soraia Morais, academia Alex Ryu Jitsu Pousada de Saramagos e Gustavo Santos, academia Alex Ryu Jitsu Santo Tirso; 14-17 anos – Luana Costa e Santiago Sousa, ambos da academia Alex Ryu Jitsu Vermoim; +18 anos – Fábio Azevedo, academia Alex Ryu Jitsu Famalicão

No decurso da competição, sempre com elevado nível técnico, foram demonstradas várias técnicas de defesa pessoal, contra-ataques de mão nua ou com armas brancas e de fogo.

A homologação dos títulos e da prova foi feita pela Federação Portuguesa de Alex Ryu Jitsu através de certificados, representada pelo Mestre Geral e fundador do estilo Alex Ryu Jitsu, Mestre Alexandre Carvalho (10º Dan). A organização esteve a cargo da equipa das academias de Arnoso Santa Maria e Landim, lideradas pelo Mestre Alcides Ribeiro.