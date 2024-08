Academia Esacro triunfa no Campeonato Europeu All Dance

A Academia Esacro conquistou vários títulos no Campeonato Europeu All Dance, consolidando-se como uma referência na dança a nível internacional. A academia destacou-se na modalidade de Acrodance, arrecadando troféus em diversas categorias e escalões. Entre as vitórias, a Esacro foi coroada campeã da Europa no escalão sénior em grupo pequeno, no escalão Youth em grupo grande, e no escalão mini em grupo pequeno. Além disso, alcançou o segundo lugar no escalão sénior em grupo grande e conquistou medalhas de bronze nas prestações a solo de duas das suas atletas.

Emídio Santos, diretor da academia, agradeceu o apoio recebido, especialmente do município de Vila Nova de Famalicão, e elogiou a dedicação da equipa técnica e dos atletas. Com este desempenho, a Academia Esacro reafirma o seu lugar de destaque na dança em Portugal e na Europa.