Academias Seniores de Famalicão com reconhecimento da Organização Mundial de Saúde

A Associação Gerações preparou a sua festa de final de ano letivo que teve lugar no passado sábado. Foi, como sempre, um momento alto na vida das crianças, dos seniores, das famílias, dos amigos e de todas as colaboradoras da instituição.

No início da tarde, às 14 horas, os seniores receberam os diplomas de participação nas atividades que frequentaram ao longo do ano, um momento especial dedicado a eles e aos seus familiares.

Depois, o portão da instituição abriu-se para receber todas as crianças, pais e familiares, seguindo-se uma tarde de muita diversão e aprendizagem nos espaços exteriores da associação. Ao seu dispor, tiveram vários momentos lúdicos, recreativos e formativos que entusiasmaram os mais novos e os mais velhos.

O final da tarde ficou reservado para as crianças que frequentaram o último ano de Pré-Escolar, as crianças finalistas, com entrega de diplomas e uma recordação didática da Gerações, um momento sempre muito comovente para todos, mas a dança e a música ajudaram a atenuar as emoções do momento.

Durante toda a tarde decorreu, também, a venda de rifas a que se associaram várias empresas, com prémios fantásticos, e funcionou uma “barraquinha” onde todas as famílias usufruíram de água e limonada. “Jogos de feira”, “gincanas” de bicicletas e outros jogos populares fizeram as delícias das crianças.

A Associação Gerações assinala o dia como memorável, ciente que vai perdurar para sempre nas crianças, nos pais, nos familiares e amigos, em todas as colaboradoras e em todos os seniores, mais de duzentos, que frequentam a instituição.