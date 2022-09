ACAFADO na nona edição do Festival de Fado de Famalicão

A BeAtive Night, que vai decorrer no Parque da Devesa, no dia 24 de setembro, sábado, vai incluir uma ação solidária para com a Ucrânia.

Esta é uma oportunidade para doar material escolar no âmbito da iniciativa – “Back to school: Support children in Ukraine”. Recorde-se que Vila Nova de Famalicão e Zhytomyr tornaram-se “cidades-irmãs” através de um protocolo de cooperação celebrado à distância, no âmbito das comemorações do Dia da Cidade de Vila Nova de Famalicão de 2022, um compromisso que tem por objetivo a partilha de informação, de ideias e de programas que contribuam para o desenvolvimento sustentável e harmonioso de ambas as cidades, bem como a entreajuda para o desenvolvimento económico e a solidariedade entre os povos, entre outros propósitos.

A solidariedade com a cidade irmã de Famalicão será incentivada no quadro do regresso às aulas com o objetivo de recolher material escolar para aquela localidade fustigada pela guerra. Todos os participantes podem ajudar, entregando o dia da realização do #BEACTIVE materiais como: mochilas, cadernos pautados e quadriculados A4, canetas, marcadores e lápis, borrachas, réguas e esquadros, furadores, molas e clips.