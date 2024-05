ACAFADO promove hoje Gala de Homenagem e Tributo ao fadista Carlos Macedo

Faleceu Vitor Lopes, ex-jogador do Famalicão

Na noite desta quinta-feira, faleceu Vitor Lopes, com 75 anos. O “capitão Vítor” jogou no Famalicão, desde a formação, chegando a sénior na época 66/67. No clube esteve até 1973/74 e, depois, foi para o Tadim.

Mais tarde, no regresso ao seu clube chegou a exercer funções diretivas.

Vitor Lopes era presença assídua no encontro anual de velhas guardas do FC Famalicão que, este ano, terá menos um companheiro no convívio e à mesa.

Na última derrota do capitão Vítor, os seus companheiros não deixarão de honrar a sua memória.