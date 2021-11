Ação policial por burla qualificada, tributária e falsificação de documentos passou por Famalicão

Uma operação policial que visou um conjunto de pessoas que se dedicavam à prática dos crimes de burla qualificada, burla tributária e falsificação de documentos, passou por vários concelhos da região, incluindo Vila Nova de Famalicão.

Foram realizadas seis buscas domiciliárias e não domiciliárias e vários mandados de apreensão de veículos automóveis, nas áreas do Porto, Braga, Guimarães, Maia, Matosinhos, Famalicão, Trofa e Santo Tirso. Nesta ação foram detidos dois homens, de 43 e 44 anos, vendedor e empresário respetivamente.

Foram, ainda, identificadas mais 13 pessoas (sete homens e seis mulheres) e apreendidos 11 veículos automóveis, documentação relacionada com as burlas; material informático; uma arma de fogo (espingarda) e munições; e duas botijas de gás pimenta. Das práticas ilícitas deste grupo terão resultado prejuízos superiores a 1,3 milhões de euros.

Os detidos foram, esta quarta-feira, presentes às autoridades judiciárias para aplicação das respetivas medidas de coação.

Esta ação policial envolveu a Polícia de Segurança Pública do Comando Metropolitano do Porto, através da Divisão de Investigação Criminal, em colaboração com o Comando Distrital de Braga e com o apoio da Divisão Policial de Vila do Conde, da Divisão de Trânsito e da Autoridade Tributária e Aduaneira.