Acidente grave na N206 (Famalicão – Póvoa)

Um acidente de viação ocorrido na manhã desta terça-feira, na Estrada Nacional 206, em S. Pedro de Rates, na Póvoa de Varzim, deixou uma pessoa gravemente ferida. De acordo com as informações divulgadas pela Rádio Onda Viva, o sinistro envolveu dois carros, tendo o alerta sido dado pouco depois das sete da manhã.

No local do acidente, compareceram duas equipas do INEM (Instituto Nacional de Emergência Médica), nomeadamente uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) e uma ambulância (SIV) de Suporte Imediato de Vida adstrita ao Centro Hospitalar Póvoa de Varzim/Vila do Conde. Além disso, a Cruz Vermelha de Macieira de Rates enviou para o local dois veículos e quatro operacionais para auxiliar no socorro.

O ferido, que ficou encarcerado no veículo, teve que ser retirado por uma equipa de seis bombeiros da Póvoa de Varzim. Após receber os primeiros cuidados no local, foi transportado para o Hospital de Vila Nova de Famalicão numa ambulância da Cruz Vermelha de Macieira de Rates.

As causas do acidente ainda são desconhecidas, mas a GNR (Guarda Nacional Republicana) tomou conta da ocorrência e está a investigar as circunstâncias em que ocorreu o embate.