A GNR está a assinalar (até dia 29) o Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra as Mulheres, em todo o território nacional, com uma operação de sensibilização e prevenção, que consiste em ações de proximidade junto da população e da comunidade escolar.

As equipas esclarecem quanto aos direitos e quais os procedimentos de autoproteção, garantindo uma comunicação clara e acessível que reforce o sentimento de segurança efetiva.

Estão a ter ações concretas junto dos jovens para travar a violência no namoro e no espaço digital, reconhecendo que os padrões de controlo e abuso começam frequentemente em idades precoces.

A GNR está a alertar para todos os tipos de violência, desde a psicológica à ciberviolência, alertando para comportamentos abusivos que são, muitas vezes, desvalorizados ou socialmente normalizados.

A Guarda está, também, a apostar na sua própria formação para lidar com esta problemática; a melhorar a rede de salas de atendimento reservado às vítimas e no trabalho em rede com entidades parceiras.

Este ano, só na área da responsabilidade da GNR, já morreram 13 mulheres vítimas de violência e registaram-se 10148 crimes de violência doméstica, com maior incidência no Porto e em Aveiro, mas Braga surge também no topo. Por comparação, no ano transato morreram 11 pessoas (9 mulheres e 2 homens) e contabilizaram-se 14071 crimes.

Quanto a detidos, este ano foram 902 os suspeitos, dos quais 328 em flagrante delito e 574 fora, sendo retiradas de circulação 423 armas.

Recorde-se que a violência doméstica é um crime público, o que significa que o procedimento criminal não depende de queixa da vítima e que qualquer cidadão pode e deve denunciar.

Número Europeu de Emergência: 112 (em caso de perigo imediato). Portal Queixa Eletrónica: queixaselectronicas.mai.gov.pt. No Posto da GNR mais próximo à sua área de residência. Na aplicação App MAI112 ou na aplicação SMS Segurança.