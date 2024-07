Acólitos de Famalicão vão estar com o Papa Francisco, esta terça-feira

O número de cidadãos inscritos no Centro de Emprego de Vila Nova de Famalicão desceu, de acordo com o balanço mais recente do IEFP, referente ao mês de junho.

Os dados oficiais dão conta de 3 637 desempregados no território, menos 115 do que no mês anterior (maio). A grande maioria dos inscritos já tem experiência profissional, estando na situação de desempregado há menos de um ano.

Ainda segundo o mesmo relatório, o desemprego no concelho atinge mais as mulheres.