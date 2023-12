Açoriano a trabalhar em Barcelos está desaparecido desde o dia 18

Famalicão: Avaria está a provocar falhas de energia em Nine, Arnoso, Viatodos, Lemenhe e Jesufrei

Uma avaria na rede de média tensão está provocar alguns cortes de energia em algumas freguesias de Famalicão e Barcelos.

Segundo a CEVE, a falha está a afetar as freguesias de Nine, Arnoso, Lemenhe e Jesufrei, em Famalicão, e Viatodos, no concelho de Barcelos.

A situação encontra-se em fase de resolução, informa a cooperativa elétrica.