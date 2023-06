Acura, Inter Milheirós e AB92 são os campeões 22-23 da Taça Intermunicipal MKA

A Equipa Papa Léguas de Famalicão (PLF) venceu, coletivamente, nos escalões de juvenis (feminino e masculino), infantis (masculinos), enquanto que em femininos foi terceiro classificado. Acresce o título de iniciados masculinos e o segundo lugar em femininos nos Campeonatos Regionais de Atletismo.

Individualmente, somou 19 títulos, num total de 44 medalhas, na competição que decorreu no passado fim de semana, na Pista de Atletismo Gémeos Castro, em Guimarães.

Sagraram-se campeões, no escalão de infantis: Francisco Fernandes, no salto em comprimento, lançamento do disco e 60 metros; Petra Oliveira, no lançamento do peso e lançamento do martelo; Vicente Campos, no salto em altura; Inês Ribeiro, nos 60 metros barreiras; Francisco Fernandes, Guilherme Ramalheiro, Vicente Campos e Pedro Araújo, nos 4×60 metros. No escalão de juvenis alcançaram o lugar mais alto do pódio: Leonor Barros, no lançamento do peso e do disco; Diogo Enes, no lançamento do peso e do disco; Sara Lopes no lançamento do martelo; Renato Ribeiro, nos 300 metros barreiras; Duarte Pinto e Rita Costa, no triplo salto; Rafaela Queiroz, no salto em altura; José Ribeiro, no salto com vara; Bruna Ruela, no salto em comprimento.

Vários atletas obtiveram, nesta competição, das melhores marcas nacionais do ano e alguns conseguiram e outros confirmaram os mínimos necessários para participar nos Nacionais de sub-18 (juvenis), que se disputam no fim de semana de 17 e 18 de junho, em Almada.