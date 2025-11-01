AD Ninense de luto pela morte de ex-jogador

A Associação Desportiva Ninense está de luto pela morte de Joel Lopes, antigo jogador do clube.

Nas redes sociais, o Ninense deixou uma mensagem de pesar, onde recorda Joel como “mais do que um grande atleta, um grande homem”. O clube destacou também a força e a determinação com que o ex-jogador enfrentou vários desafios ao longo da vida, bem como a alegria e a boa disposição que sempre transmitiu.

Joel representou o FC Famalicão nas camadas jovens e jogou pelo GD Louro e pela AD Ninense, onde deixou “uma marca inesquecível”.

A cerimónia fúnebre realiza-se este domingo, às 15h30, na Igreja de São Lázaro, em Braga.