Adeptos deram força ao F.C.Famalicão à saída do estádio para desafio no Jamor

A SAD do Futebol Clube de Famalicão anunciou, na tarde desta quinta-feira, o acordo com o Pablo para o prolongamento do contrato, até 2027. O jogador, ingressou no clube na época 2019/2020, durante a qual disputou alguns jogos no Campeonato Nacional de sub-17.

Pablo, de 18 anos, tem evoluído na equipa sub–23, pela qual se tem exibido a bom nível na Liga Revelação. Na última temporada jogou pela equipa principal, cumprindo sete

partidas. A renovação hoje anunciada «é a demonstração da confiança do clube no meu valor. Vou procurar recompensar com trabalho, golos e bons jogos», promete o jovem jogador, convicto da sua evolução desde que chegou ao clube famalicense. «Estou mais maduro e forte do ponto de vista técnico e mental. O clube proporcionou–me todas as condições para crescer e sinto estar mais preparado para realizar uma temporada espetacular nos sub–23 para, futuramente, ficar em definitivo na equipa principal».