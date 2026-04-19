Adeptos famalicenses com novo acesso ao Braga x Famalicão desta noite

Monumento de homenagem aos Bombeiros de Famalicão inaugurado este domingo

O monumento de homenagem aos 135 anos da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Famalicão foi inaugurado na manhã deste domingo, 19 de abril, na nova rotunda da Avenida dos Descobrimentos.

A escultura, da autoria do artista famalicense João Costa, presta tributo à história, ao serviço e ao compromisso dos bombeiros voluntários com o concelho ao longo de mais de um século.

A escultura fica agora instalada como símbolo de gratidão pelo serviço prestado à população de Famalicão.