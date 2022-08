Adesão à greve dos guardas florestais da GNR chegou aos 95%

A circulação ferroviária na Linha do Norte está hoje cortada entre Fátima e Albergaria, devido à reativação do incêndio que lavra entre Caxarias, no concelho de Ourém, distrito de Santarém, e Albergaria, no distrito de Aveiro.

Em resposta enviada à agência Lusa, a Infraestruturas de Portugal (IP) refere que, desde as 15:18, “está suspensa a circulação da Linha do Norte, nas duas vias, entre Fátima e Albergaria, devido à reativação do incêndio [que lavra] entre Albergaria e Caxarias”.

Contactada pela Lusa, fonte oficial da CP disse que os comboios que estavam em circulação na Linha do Norte “estão parados” e que aqueles que estavam para sair, nomeadamente de Lisboa e do Porto, permanecem nas respetivas estações, até que haja autorização para que possam voltar a circular.

A CP disse ainda que já está “a considerar o transbordo rodoviário”.

Na sexta-feira, a Linha do Norte também esteve cortada devido ao mesmo incêndio que lavrava no concelho de Ourém, o que obrigou a CP a providenciar o transbordo rodoviário para os passageiros que circulavam nos comboios que tiveram de parar.

O incêndio no concelho de Ourém que tinha entrado em resolução no sábado reativou-se ao início da tarde de hoje, disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Santarém.