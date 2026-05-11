Adiada decisão sobre grupo que agrediu equipa do hospital de Famalicão

Nesta tarde desta segunda-feira, o FC Famalicão perdeu por 1-4 frente ao Gil Vicente nos quartos de final da Taça Revelação e está fora da competição. Na partida disputada no campo n.º 2 do Estádio Municipal, o Gil Vicente entrou muito forte e logo aos 6 minutos viu um golo ser anulado por fora de jogo. A pressão alta da equipa gilista acabou por dar frutos pouco tempo depois e, ao minuto 7, Mohamed Kaba inaugurou o marcador, aproveitando uma perda de bola do FC Famalicão na primeira fase de construção.

Os primeiros dez minutos foram de clara superioridade da equipa de Barcelos, que criou várias situações de perigo junto da baliza adversária. Aos 15 minutos, o árbitro assinalou grande penalidade por falta de Vojin Serafimovic e Gonçalo Maia, chamado à conversão, não desperdiçou aumentando a vantagem para 0-2, aos 16 minutos.

O Gil continuou por cima e ainda voltou a marcar ao minuto 18, mas o lance acabou invalidado por fora de jogo. O FC Famalicão apenas conseguiu a sua primeira aproximação perigosa à baliza gilista ao minuto 31.

Antes, a partir dos 25 minutos, o ritmo de jogo baixou consideravelmente. A equipa da casa passou a ter mais posse de bola, mas mostrou dificuldades em criar oportunidades claras de golo perante uma organização defensiva sólida do Gil Vicente.

Já perto do intervalo, ao minuto 39, Mohamed Kaba bisou na partida e fez o 0-3, beneficiando de um mau alívio de Serafimovic. Ainda assim, o Famalicão conseguiu reduzir antes do descanso, depois de um penálti cometido pelo guarda-redes gilista, Miguel Vieira, sobre Gonzalo Pastor. Na conversão, Rodrigo Ribeiro não falhou e fez o 1-3.

A primeira parte terminou com claro domínio do conjunto visitante, embora o FC Famalicão tenha conseguido reduzir a desvantagem mesmo em cima do apito para o intervalo.

No regresso dos balneários, Nikola Popovic mexeu na equipa com duas substituições, com as saídas de António Machado e de Rodrigo Pires, e com as entradas de Tiago Galeiras e de Martim Almeida; com isso a equipa melhorou, conseguiu controlar o ritmo do jogo, teve mais posse de bola e mais oportunidades, ficando mesmo a faltar eficácia para conseguir reduzir a desvantagem.

Ao longo da segunda parte, notava-se um Gil Vicente mais na expectativa, também tendo em conta a vantagem por dois golos.

Ao minuto 70, e em mais um erro, agora de Lamine Beye, Mohamed Kaba fez o seu hat-trick no jogo.

Até ao final, o FC Famalicão tentou, mas o guarda-redes do Gil Vicente esteve em grande nível e, assim, conseguiu evitar um golo dos famalicenses que permitisse reduzir distâncias no marcador.

Com esta vitória, o Gil Vicente defronta nas meias-finais o vencedor do jogo entre o Torrense e Leixões.

Para a formação de Nikola Popovic, a época termina com um quarto lugar na série A da 1. ª fase; um 2. º lugar na fase de apuramento de campeão e os quartos de final da Taça de Revelação.

Tiago Torres