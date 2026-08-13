Bárbara Braga, advogada de Famalicão foi condenada a seis anos e oito meses de prisão por mais de uma centena de crimes relacionados com o auxílio à imigração ilegal, num processo que envolve uma antiga funcionária do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) de Leiria.

Segundo o Jornal de Notícias (JN), o Tribunal de Braga considerou provado que a advogada integrava um esquema que facilitava processos de legalização de imigrantes, sobretudo brasileiros.

O acórdão refere mais de 150 casos de imigrantes que terão pago entre 500 e dois mil euros para tentar obter autorização de residência. A estratégia passava, entre outras situações, pela utilização de documentos falsos, atestados médicos e agendamentos em balcões do antigo SEF com menor procura.

O esquema envolvia também um médico de Famalicão, que terá emitido atestados médicos para sustentar pedidos de autorização de residência, apesar de, segundo o acórdão, os imigrantes não padecerem das doenças declaradas.

De acordo com o JN, a advogada terá obtido cerca de 73 mil euros com o esquema e confessou integralmente os crimes de que estava acusada.

No mesmo processo, uma antiga funcionária do SEF de Leiria foi condenada a dez anos de prisão. As penas de outras duas arguidas ficaram suspensas.