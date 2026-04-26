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Advogado dos brasileiros detidos em Famalicão no caso do açúcar que era droga garante inocência e prepara recurso

O advogado Eduardo Maurício, que representa os dois empresários brasileiros detidos em Calendário, Famalicão, no âmbito de uma investigação por tráfico internacional de droga, negou qualquer ligação dos seus clientes com os 900kg de cocaína apreendidos recentemente, com ligação a uma empresa famalicense que importava, entre outros produtos, açúcar.

Segundo o portal de notícias da TV Globo, o advogado sublinhou que os seus clientes, Marcelo Sousa Costa e Douglas Soriano Júnior, são “presumidos inocentes até que o processo transite em julgado”, acrescentando que “não têm qualquer ligação com a droga apreendida”.

A defesa referiu ainda que o processo “está em segredo de justiça” e adiantou que irá apresentar um pedido de alteração da medida de coação, com possível recurso ao Tribunal da Relação.

Eduardo Maurício lembrou que a investigação “está ainda em fase de instrução, sem uma conclusão policial definitiva”, apelando à presunção de inocência dos dois arguidos.

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Famalicão: PJ chamada a investigar morte suspeita de homem em avenida

A Polícia Judiciária foi chamada a investigar a morte ocorrida este sábado na Avenida do Emigrante, em Bente, Famalicão, após as autoridades terem encontrado indícios compatíveis com crime.

O homem, de 42 anos, foi encontrado sem vida, sentado na via pública, quando os Bombeiros Voluntários de Riba d’Ave chegaram ao local, pouco depois das 19h30.

Ao que a Cidade Hoje apurou, o cenário encontrado pelas autoridades, nomeadamente o tipo de ferimentos, obrigou ao acionamento da Polícia Judiciária que assumiu a investigação.

Três feridos em colisão entre carros na freguesia de Brufe

Três pessoas ficaram feridas na sequência da colisão entre duas viaturas, na Avenida D.Afonso III, em Brufe, Famalicão.

O acidente aconteceu cerca das 10h40 e para o local foram mobilizados meios dos Bombeiros Voluntários Famalicenses.

As vítimas, com ferimentos ligeiros, foram encaminhadas para o hospital de Famalicão.

Dois feridos em violenta colisão entre mota e carro na N206 em Outiz

Duas pessoas ficaram feridas, na noite deste sábado, na sequência de uma colisão entre uma mota e um carro, na N206, em Outiz, Famalicão.

O acidente aconteceu por volta das 23h30, sendo que para o socorro foram acionados os Bombeiros Voluntários Famalicenses.

As vítimas, com ferimentos considerados ligeiros, foram encaminhadas para o hospital de Famalicão.

A GNR tomou conta da ocorrência.

Famalicão: Homem de 42 anos encontrado morto em avenida

Um homem de 42 anos foi encontrado, este sábado, ao final da tarde, sem vida, na Avenida do Emigrante, em Bente, Famalicão.

O alerta chegou aos Bombeiros Voluntários de Riba d’Ave pouco depois das 19h30. A vítima foi encontrada pelas equipas de socorro em paragem cardiorrespiratória, tendo o óbito sido declarado algum tempo depois.

Por revelar estão as circunstâncias relacionadas com a morte.

A GNR foi acionada para o local mas o caso passou para a PJ.

Grupo famalicense «Caminhar na Fé» percorreu 25 km em peregrinação noturna até ao Sameiro

Na madrugada deste domingo, 35 peregrinos do grupo Caminhar na Fé partiram da freguesia de Antas, em Vila Nova de Famalicão, em direção ao Santuário de Nossa Senhora do Sameiro, em Braga. A jornada, de cerca de 25 quilómetros, começou à meia-noite e terminou perto das sete da manhã, com a chegada ao santuário bracarense após sete horas de caminhada noturna.

A iniciativa insere-se num ciclo de preparação espiritual e física para a grande peregrinação a pé até Fátima, cuja partida de Famalicão está marcada para o início do próximo mês de maio. A caminhada ao Sameiro surge assim como um aquecimento de alma e corpo, permitindo ao grupo afinar o ritmo, a entreajuda e o espírito de comunidade que caracterizam estas jornadas.

GNR e Zé Amaro com concertos em Pedome

Zé Amaro e os GNR estão confirmados para as Festas de São Pedro e São Sebastião, na freguesia de Pedome, em Famalicão.

O artista minhoto atua dia 10 de julho, sexta-feira, enquanto que a banda portuense tem concerto agendado para o dia seguinte, 11 de julho, sábado.

A comissão de festas divulgará o restante programa em breve.