AEMinho diz que a economia precisa de estabilidade política

Como forma de homenagear o papel da mulher na sociedade, a Câmara Municipal da Trofa vai assinalar o Dia Internacional da Mulher com um conjunto de iniciativas.

No contexto do Plano Municipal para a Igualdade e a Não Discriminação 2022-2026, a Câmara Municipal da Trofa organiza, esta sexta-feira, pelas 14h30, uma Tertúlia sobre “Diferentes Idades, Diferentes Realidades”, no Fórum Trofa XXI.

O evento vai contar com a participação de mulheres utilizadoras das distintas instituições de cariz social do Concelho, que irão partilhar a sua experiência enquanto Mulheres na sociedade, a perceção que têm da evolução do papel da Mulher ao longo dos tempos, assim como as dificuldades ainda sentidas nos dias de hoje.

Paralelamente, foi também proposto um desafio a todas as mulheres e colaboradoras da Câmara Municipal da Trofa para que, a 7 de março, se vistam com pelo menos uma peça de roupa branca, como sinal de união e força pelo empoderamento feminino. Além disso, são convidadas a escrever, numa folha A4 horizontal, uma palavra que represente o que significa para elas ser mulher, assinando a sua mensagem.

Com estas iniciativas, a Câmara Municipal da Trofa reforça o compromisso com a igualdade de género e com a valorização do papel das mulheres na construção de uma sociedade mais justa e inclusiva.