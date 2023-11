Este domingo, Braga será palco de uma manifestação organizada pelo movimento STOP IUC Braga contra o Imposto Único de Circulação.

Prevista para as 15:00, a manifestação procura reunir descontentes do distrito de Braga e Viana do Castelo. Os participantes vão sair do Stand da Porsche em direção ao Braga Parque, terminando a marcha junto ao bar Station Blues.

Embora seja uma marcha lenta, a organização salienta a importância de manter uma velocidade mínima de 40 km/h e priorizar veículos de emergência.

O foco é realizar um protesto pacífico e respeitoso, marcado não apenas pela quantidade de manifestantes, mas também pela conduta correta em relação aos cidadãos e às autoridades.