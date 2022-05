Afinal, a gasolina deve subir três cêntimos na próxima semana

O presidente da Corticeira Amorim é o novo líder da direção da associação empresarial para o triénio de 2022 a 2025, sucedendo à famalicense Isabel Furtado que continua na estrutura diretiva.

Na Assembleia Geral da COTEC Portugal, que se realizou na tarde desta quarta-feira, na Fundação Portuguesa das Comunicações, em Lisboa, foi reconduzido na presidência da Mesa da Assembleia Geral, Vasco de Mello, presidente do Conselho de Administração da Brisa Auto-Estradas de Portugal; António Portela, CEO da BIAL é o novo presidente do Conselho Geral e Paulo Pereira da Silva, CEO da Renova, o presidente do Conselho Consultivo. O Conselho Fiscal será presidido por Pedro Caeiro, director comercial do Millennium BCP.

Cessou funções Isabel Furtado, CEO da TMG Automotive, que continua na direção da associação, assim como Manuela Tavares de Sousa, presidente da Imperial, a quem se juntaram os gestores José Rui Marcelino, CEO da Almadesign e António Redondo, CEO da Navigator.

A COTEC Portugal – Associação Empresarial para a Inovação conta com 331 Associados e tem como missão promover o aumento da competitividade das empresas localizadas em Portugal, através do desenvolvimento e difusão de uma cultura e de uma prática de inovação, bem como do conhecimento residente no país.