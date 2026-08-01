A SUBA – The Growth Agency é a agência por trás do novo conceito “A Tração que nos move” , assinatura que passará a acompanhar a comunicação da Continental Pneus Portugal no mundo do running.

A assinatura nasce da identificação de um ponto de contacto natural entre os dois universos: a tração. Nos pneus, é esta que garante controlo, segurança e movimento. Na corrida, é o que permite ao atleta avançar, evoluir e superar-se. A assinatura traduz esta ligação, transformando um atributo técnico da Continental num mote emocional e próximo das pessoas.

Concebida para acompanhar a presença da Continental no universo do running, a assinatura foi desenvolvida para ser aplicada de forma consistente em futuras iniciativas e ações da marca. Isto, porque, ao longo dos últimos anos, a Continental tem reforçado a sua presença no universo do running através do apoio a provas de referência, como as Corridas de São João, em Vila Nova de Gaia, e o Grande Prémio de Natal, em Lisboa.

Para Mariana Oliveira, Communication Manager da Continental Portugal, “o running assume-se hoje como um comportamento marcante na sociedade portuguesa, associado à superação individual, ao bem-estar e à ligação emocional entre as pessoas e o movimento”, pelo que “este contexto cria um ponto de encontro natural com a Continental, cuja atividade se desenvolve precisamente no mesmo território físico: o contacto entre o pneu e a estrada — o ponto onde a mobilidade acontece”. Neste sentido, continua, “a nova assinatura “A tração que nos move” nasce desse paralelismo direto entre o corredor e o pneu: ambos dependem da tração para iniciar o movimento e seguir em frente”. “Esta expressão representa a forma como a Continental entende o movimento: como um ponto de ligação entre engenharia, inovação e experiência humana”, conclui a responsável.

“Quando cruzámos o histórico do running em Portugal com a Continental, percebemos que existia uma ligação muito mais profunda do que o simples patrocínio de corridas. Tanto na estrada como na corrida, existe algo que vai além da performance: a confiança para avançar, a determinação para continuar e a vontade de chegar mais longe. A partir dessa ideia, nasceu uma assinatura memorável e com potencial para acompanhar a Continental durante muito tempo”, explica João Pereira, CEO da SUBA.

A criação da assinatura foi apenas o ponto de partida para um projeto mais amplo. A SUBA desenvolveu todo o racional estratégico do conceito, concebido para dar consistência e continuidade à presença da Continental no universo do running. O trabalho contemplou aplicações físicas e digitais do conceito, rubricas de conteúdo e recomendações para futuras iniciativas de notoriedade e envolvimento.