Agendada greve nacional nas escolas a 4 de outubro

O Governo está a planear aumentar o salário mínimo nacional para 860 euros no próximo ano, um aumento de 4,9% face ao valor atual de 820 euros. Esta proposta será discutida na reunião de Concertação Social marcada para esta quarta-feira, onde estarão presentes as confederações patronais e as centrais sindicais.

O novo valor supera o previsto no acordo de rendimentos de 2022, que estabelecia 855 euros como meta para 2025. A reunião será liderada pela Ministra do Trabalho e contará com a presença do Ministro das Finanças.

Este aumento faz parte do objetivo do Governo de elevar o salário mínimo para 1.000 euros até 2028.