Agentes da Polícia de Segurança Pública foram acionados, na manhã desta terça-feira, depois de um novo alerta de desacatos na Rua António Santos Oliveira, local onde na tarde anterior ocorreu uma cena de pancadaria entre vários indivíduos.

Três pessoas foram levadas pela PSP à esquadra, com o objetivo de serem identificadas. Fonte policial adiantou à nossa redação que estes elementos estiveram envolvidos no episódio de agressões que foi filmado e tornado público no dia de hoje.

No local, os moradores dizem esperar mais policiamento, de forma a combater comportamentos de risco e que comprometem a paz pública.