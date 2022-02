Agressões no Hospital de Famalicão: Autoridades já identificaram grande parte dos agressores

As autoridades já conseguiram identificar uma grande parte das pessoas responsáveis pelas agressões aos profissionais do Hospital de Famalicão.

A informação está a ser avançada pelo jornal O Minho, que cita fonte da PSP.

O caso aconteceu na madrugada de terça-feira, tendo motivado uma reunião de emergência entre a Câmara Municipal, autoridades e administração do hospital.

No final da reunião, o Presidente da Câmara de Famalicão, Mário Passos, avançou que a equipa de investigação deste caso havia sido reforçada com mais elementos com o objetivo de tornar o processo mais célere.