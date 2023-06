Agrupamento Camilo traz Marka internacional a Famalicão

O Agrupamento de Escolas Camilo Castelo Branco realiza, na próxima segunda-feira, no auditório da CESPU, um evento de cariz internacional, denominado “Marka, Inovação e Inclusão na construção de um currículo identitário”.

Esta iniciativa, que decorre durante todo o dia conta com a presença, entre outros, do vereador da Educação, Augusto Lima, que estará na sessão de abertura, tendo como oradores principais Susana Gallardo (Serviço de Inovação Educativa – ME Espanha), Ariana Cosme(CIIE/FPCEUP), Júlio Furtado (Consultor Educação, Brasil), Patrícia Lupion Torres (PUC-PR, Brasil) e Cristiana Madureira (IPLeiria).

Serão partilhados os trabalhos desenvolvidos nos cinco países envolvidos e realizados workshops a partir da Metodologia Marka.

A sessão de encerramento decorre a partir das 18h30, com a intervenção do diretor do Agrupamento e da Câmara Municipal.

O encontro está acreditado como ACD e as inscrições são gratuitas, mas obrigatórias pelo link: https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx…

O Projeto Marka tem como base a participação das entidades locais nas dinâmicas da escola, no sentido de potenciar e diversificar o currículo nacional. No Agrupamento de Escola Camilo, o projeto desdobra-se em três vertentes – Surrealismo, Brasileiros de Torna-Viagem e Biodiversidade – e abrange todos os ciclos e níveis de ensino. A sua metodologia organiza-se em quatro desafios: trabalho com os parceiros; trabalho curricular em contexto de sala de aula; trabalho artístico; apresentação do produto final.